Лондон, 8 декабря 2020, 21:02 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство будет вести переговоры по торговому соглашению с ЕС до последнего момента, но готово отказаться от сделки, 8 декабря сообщает агентство Reuters.
Джонсон в ближайшие дни должен встретиться для ключевых переговоров по торговому соглашению после Brexit с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Многие раунды переговоров до этого не привели к результату.
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