Лондон, , 21:02 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство будет вести переговоры по торговому соглашению с ЕС до последнего момента, но готово отказаться от сделки, 8 декабря сообщает агентство Reuters.

«Мы всегда полны надежд. Но знаете, может наступить момент, когда нам придется признать, что пора завершить игру» , — сообщил Джонсон.

Джонсон в ближайшие дни должен встретиться для ключевых переговоров по торговому соглашению после Brexit с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Многие раунды переговоров до этого не привели к результату.

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