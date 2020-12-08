Вашингтон, , 20:52 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении дополнительных санкций в отношении Ирана. Об этом сообщила 8 декабря пресс-служба министерства финансов США.

В американский чёрный список дополнительно включены представитель Тегерана в йеменской столице Сане Хасан Айрула, а также иранский Международный университет имени аль-Мустафы.

Кроме этого, под санкции попал один гражданин Пакистана, связанный, по мнению Вашингтона, с Корпусом стражей Исламской революции.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что действующая администрация Дональда Трампа намерена продолжать наращивать санкционное давление на Иран вплоть до инаугурации Джозефа Байдена на посту президента США, которая должна состояться 20 января.