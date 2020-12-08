Москва, , 20:50 — REGNUM Закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов подписал сегодня, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот закон был одобрен Совфедом 2 декабря. Он подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с учётом медленного восстановления мировой экономики.

Согласно документу, в будущем году дефицит бюджета составит 2,75 трлн рублей (это 2,4% ВВП), в 2022 году — 1,25 трлн рублей (один процент ВВП), а в 2023 году — 1,41 трлн рублей (1,1% ВВП).

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