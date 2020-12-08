Бишкек, , 20:39 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии отреагировало на заявление посла США Дональда Лу о том, что происходящие в республике события «похожи на голливудский фильм про мафию».

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в видеообращении американского дипломата прослеживаются попытки вмешательства во внутренние дела Киргизии.

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«Эти незыблемые принципы как международных отношений, так и национального законодательства не могут быть нарушены ни при каких благих целях», — подчеркивается в заявлении киргизского МИДа, опубликованном в соцсети Twitter.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря 2020 года посол США Дональд Лу, выступая на церемонии вручения премии Интерньюс «Стремление», заявил о существовании в Киргизии «преступной империи».

Также глава американского диппредставительства в Бишкеке назвал ситуацию с задержанием бывшего заместителя главы таможенной службы Киргизии Раима Матраимова и известного киргизского «вора в законе» Камчыбека Кольбаева — «похожей на голливудский фильм про мафию».

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