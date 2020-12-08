Анкара, , 20:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 8 декабря объявил, что наложит вето на законопроект об оборонном бюджете 2021 года, который, по его словам, является «несостоятельным». Этот законопроект также предусматривает введение санкций в отношении Турции из-за приобретенной у России зенитной ракетной системы С-400.

Трамп на некоторое время отложил санкции, которые должны быть введены в отношении Турции в соответствии с законом, известным как закон «О противодействии американским противникам посредством санкций». Однако в 2021 году Трамп планировал ввести четыре или пять санкционных статей в этот оборонный законопроект в течение 30 дней.

Палата представителей США 8 декабря проголосует за окончательную версию закона об оборонном бюджете 2021 года. Затем он перейдёт на рассмотрение в Сенат. Если он получит одобрение от сенаторов, законопроект будет представлен на одобрение Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: В проект оборонного бюджета США вошли санкции против Турции из-за С-400

Читайте развитие сюжета: В Конгрессе США поддержали оборонный бюджет страны