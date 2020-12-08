Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Много вопросов остаётся у США к Турции по Нагорному Карабаху, сообщил 8 декабря журналистам и.о. помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Серые волки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рикер «Мы чрезвычайно обеспокоены и выразили эту обеспокоенность по поводу роли Турции, обсуждения переброски иностранных боевиков, доставки оружия».

Американский представитель добавил, что эти проблемные моменты Вашингтон продолжает обсуждать и с Москвой, и с Анкарой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ни Турция, ни Азербайджан не признают, что турецкая сторона поставляла боевиков в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях.

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