Киев, , 20:27 — REGNUM Жесткий карантин на Украине вряд ли будет введен уже 2 января, как это планировалось ранее, сообщил 8 декабря в эфире украинского телевидения украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник напомнил, что в январе на Украине традиционно возрастет заболеваемость гриппом и ОРВИ, помимо проблем с коронавирусом.

«Мы должны подойти к этому пиковому росту с наименьшим количеством больных COVID-19, потому что это дополнительные серьезные загрузки медицинской системы», — заявил Степанов.

Вместе с тем, он отметил, что вводимые правительствомограничения должны быть действенными — «важно иметь реальный локдаун, а не бутафорский».

Министр заявил, что в настоящий момент продолжаются консультации, и итоговый вариант формата локдауна правительство планирует огласить завтра, 9 декабря. Степанов уточнил, что даже в самом жестком варианте карантина не планируется останавливать транспорт, в отличие от весеннего локдауна.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в декабре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что полный локдаун введут в любом случае, единственный вопрос — когда именно это произойдет и какие ограничения установит правительство. Позже источники уточнили, что самый вероятный вариант локдауна — со 2 января на 3 недели.

В свою очередь, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил журналистам, что во время локдауна предполагается закрытие школ и детских садов; не будут работать государственные учреждения, развлекательные заведения, фитнес-центры и спортзалы; запрет на обслуживание посетителей в ресторанах, кафе и барах.