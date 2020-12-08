Москва, , 20:08 — REGNUM Вопрос с задержанными 3 декабря в городе Стамбуле (Турция) журналистами НТВ решался в координации с руководством телекомпании, заявила 8 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Комментируя информацию о том, что задержанные в Турции российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин вернулись в Россию, дипломат пояснила, что их возвращением занималось посольство РФ в Турции и генконсульство.

Захарова «И коллеги, и руководство телеканала, по-моему, вообще не спали все эти дни по-настоящему. То есть мы постоянно были на связи».

Российский дипломат добавила, что журналистам необходимо при выезде за рубеж соблюдать порядок получения виз и аккредитации. Также нужно соблюдать «порядок съёмки специализированных объектов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкий суд накануне, 7 декабря, принял решение об освобождении из-под стражи Петрушко и Малышкин. Они были задержаны во время съёмок на одном из военных объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров прокомментировал решение суда Турции по задержанным журналистам НТВ