Париж, , 20:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция построит авианосец на ядерном реакторе, он заменит флагманский корабль французского флота «Шарль де Голль» к 2038 году, 8 декабря сообщает Agence France-Presse.

«Наше стратегическое будущее, наш статус великой державы — за ядерной отраслью» , — заявил Макрон во время посещения завода по производству компонентов атомной промышленности.

Об авианосце «нового поколения», о котором заявил Макрон, известно, что он будет иметь длину 300 метров и водоизмещение 75 000 тонн, сможет нести до 30 истребителей Rafale. Постройка авианосца оценивается в €5 млрд (более $6,05 млрд).

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