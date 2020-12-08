Париж, 8 декабря 2020, 20:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция построит авианосец на ядерном реакторе, он заменит флагманский корабль французского флота «Шарль де Голль» к 2038 году, 8 декабря сообщает Agence France-Presse.
Об авианосце «нового поколения», о котором заявил Макрон, известно, что он будет иметь длину 300 метров и водоизмещение 75 000 тонн, сможет нести до 30 истребителей Rafale. Постройка авианосца оценивается в €5 млрд (более $6,05 млрд).
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