Подгорица, , 19:55 — REGNUM Новое правительство Черногории, которое начало работу вчера, 7 декабря, 8 декабря уже попало в скандальные заголовки СМИ.

В частности, новоназначенный министр здравоохранения Елена Боровинич Бойвоич сегодня выпустила официальный документ с новыми мерами по противодействию расширения коронавируса в стране.

Там в графе о порядке въезда и выезда в страну Косово было отмечено звездочкой.

Черногория признала Косово в 2008 году и во всех официальных документах в стране оно пишется без знака звездочки.

Только в исключительных случаях звездочку ставят, когда на международных встречах вместе находятся представители Косово и Сербии.

После публикации в СМИ документы на сайте минздрава и сайте правительства Черногории заменили исправленным вариантом.

Тем не менее, новый министр попала в топовые новости черногорских СМИ.

Позже минздрав выпустил сообщение о том, что звездочка в документе — это техническая ошибка.