Анкара, , 19:42 — REGNUM Осуждение выразил турецкий МИД в связи с задержанием у берегов Ливии сухогруза «Мабрука» в заявлении от 8 декабря.

Комментируя данные о задержании турецкого судна 8 декабря Ливийской национальной армией (возглавляемой Халифой Хафтаром), Анкара пообещала, что «угрозы турецким интересам в Ливии будут иметь серьезные последствия».

Напомним, ранее официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил о задержании у ливийских берегов турецкого сухогруза, который шёл под флагом Ямайки.

Судно переправляло медикаменты в порт ливийского города Мисрата. Флот ЛНА задержал принадлежащий одной из турецких компаний сухогруз за нарушение им границы зоны, запрещённой для судоходства.

Задержанное судно было доставлено в порт Рас эль-Халил. В состав команды входят девять граждан Турции, семь граждан Индии и один гражданин Азербайджана.