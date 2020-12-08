Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Шесть юридических лиц добавлены в санкционный список Вашингтона по Северной Корее, сообщает 8 декабря американский минфин.

Кроме того, американцы внесли в чёрный список четыре судна. Относительно географии этих субъектов упомянуты Китай, Вьетнам, Великобритания.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем месяце из-за связи с Северной Кореей в чёрный список США были добавлены две российские компании.

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