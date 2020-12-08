Флоренция, Италия, , 19:18 — REGNUM Экс-премьер Италии Маттео Ренци «надеется», что его партия «Живая Италия» не покинет правящую коалицию, но «опасается», что все закончится именно этим, такое заявление он сделал во вторник, 8 декабря.

Формальным поводом для конфликта внутри правящей коалиции либералов и популистов являются споры о том, следует ли брать кредитные средства ЕС на борьбу с коронакризисом и если да, то как именно ими управлять.

Фактически, по оценкам наблюдателей, Ренци, который возглавляет небольшую фракцию, имеющую при этом ключевое значение для сохранения коалиции (в случае ее выхода коалиция потеряет большинство в парламенте), намерен в очередной раз монетизировать эту свою «золотую акцию» и добиться от коллег по коалиции ряда уступок.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.