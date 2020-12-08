Москва, , 19:17 — REGNUM Китай призывает США отказаться и отозвать решение о введении санкций против ряда руководителей Постоянного комитета (ПК) ВСНП, которые на днях были введены в связи с ситуацией вокруг Гонконга (Сянгана). Об этом 8 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, сделанное на ведомственном брифинге в Пекине.

Меры, принятые США, названы «вопиющим» вмешательством во внутренние дела Китая и Гонконга, попирающими суверенитет, безопасность и интересы развития страны и региона.

Китайский МИД выступил с таким заявлением в связи с необоснованными обвинениями, которые выдвинул госсекретарь США Майк Помпео по поводу принятия в КНР Закона о национальной безопасности в Сянгане.