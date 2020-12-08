Москва, , 19:15 — REGNUM В Москве и Пекине прошел целый ряд мероприятий, посвященных 25-летию установления между двумя столицами партнерских отношений. Об этом 8 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что спектр обсуждаемых тем оказался очень широким: экономическое и инвестиционное сотрудничество, транспортная инфраструктура, научное и техническое взаимодействие. Был также проведен праздничный концерт.

Организаторами празднеств выступили департаменты внешнеэкономических и международных связей и предпринимательства и инновационного развития Москвы, а также Управление по делам торговли и Комитет по делам науки и техники Пекина. Был подписан ряд соглашений, в частности, между компаниями, эксплуатирующими московский и пекинский метрополитены, а также запущен российско-китайский технологический конкурс.

Выступая перед собравшимися в китайской столице, представитель народного правительства Пекина Инь Фэй напомнил о подписании накануне мэрами двух столиц программы сотрудничества на 2021−2023 годы. Было особо отмечено, что на протяжении четверти века в целом ряде сфер достигнуто двустороннее результативное сотрудничество, расширились гуманитарные культурные обмены, растет взаимный товарооборот.

Напомним, что Москва и Пекин установили партнерские отношения 16 мая 1995 года.