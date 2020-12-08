Рим, , 19:13 — REGNUM Отменив законы об ограничении нелегальной миграции, либерал-популистское правительство Италии теперь намерено отменить и наказания за содействие «человекотрафику» и нелегальной миграции, написала на своей странице в Twitter во вторник, 8 декабря, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Вместо того чтобы тратить время, силы и ресурсы на поддержку сограждан, страдающих от экономических и иных последствий пандемии и ограничений, либералы и популисты хотят окончательно превратить Италию в «прихожую Европы» и сделать страну особенно привлекательной для тех, кто хочет попасть в Европу нелегально, правые намерены с этим бороться всеми доступными им способами, отметила Мелони.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. В 2020 году были отменены и «законы Сальвини» об ограничении нелегальной миграции.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему.