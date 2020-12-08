Сулеймания, Ирак, , 19:01 — REGNUM Два человека были убиты и ещё двое ранены во время протестов в провинции Сулеймания (Курдский автономный район, Ирак), сообщает 8 декабря Национальное иракское информационное агентство.

Протестующие недовольны невыплатой зарплат и безработицей. Они потребовали повышения зарплат и улучшения условий труда.

В ряде городов протестующие вели себя агрессивно. Фиксируются поджоги штаб-квартир политических партий.

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