Осло, , 18:53 — REGNUM Обвинения Норвегии в том, что Россия причастна к хакерским атакам на норвежский парламент, неприемлемы, сообщили 8 декабря в пресс-службе российского посольства в Норвегии.

Комментируя заявления норвежских спецслужб о том, что кибергруппы APT28 и Fancy Bear, «связанные с российской военной разведкой ГРУ, а более конкретно — с её главным штабом специальных операций», причастны к кибератакам на парламент Норвегии, идущим с 2019 г., диппредставительство РФ заявило:

«Обвинения без доказательств в режиме highly likely неприемлемы».

Москва призвала Осло идти правовым путём и, в случае «компьютерных инцидентов», официально уведомлять МИД РФ.

«Ожидаем прояснения позиции компетентных норвежских ведомств относительно взаимодействия с Россией и их реакции на переданные ранее сообщения о компьютерных атаках и инцидентах», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения в причастности к кибератакам в адрес России прозвучали от Полицейской службы безопасности Норвегии. При этом отмечалось, что достаточных доказательств для официальных обвинений у норвежских спецслужб нет.

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