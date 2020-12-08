Киев, , 18:46 — REGNUM Производство вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, может быть налажено на Украине, на предприятии «Биолик» в Харькове.

Об этом шла речь в ходе встречи депутата Рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которая состоялась в Москве сегодня, 8 декабря.

Подробности переговоров сообщает пресс-служба украинской партии, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, представители российской стороны объявили о готовности заключить соглашение о трансфере технологии, а также о передаче сырья — клеточной линии для производства вакцины на Украине. Это стало возможным благодаря деятельности совместной украинско-российской рабочей группы, созданной по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с Виктором Медведчуком 6 октября текущего года.

«Были тысячи обращений в мой адрес, в адрес политической силы, которую я представляю, в том числе и от научных, медицинских учреждений, общественных организаций. Они все сводились к следующему: если власть Украины не согласна приобретать вакцину «Спутник V», то, может, мы сможем оказать содействие в том, чтобы эта вакцина производилась на территории Украины… В итоге мы с представителями центра Гамалеи создали рабочую группу и после месяца работы вышли на результат, который является знаковым для Украины. Речь идет о возможности трансфера технологии по производству вакцины в Украину, а также предоставлении сырья в виде клеточной линии и возможности производить эту вакцину на украинских производственных мощностях», — заявил Медведчук.

Со своей стороны, Кирилл Дмитриев подтвердил, что харьковское предприятие «Биолик» соответствует всем требованиям.

«Данное предприятие является очень высокотехнологичным. Мы будем подаваться на разрешение о том, чтобы данную вакцину уже в этом месяце можно было начать производить в Украине и, соответственно, поставлять на зарубежные рынки, такие как Белоруссия. А со временем, если будет соответствующее разрешение со стороны Украины, данная вакцина может так же, безусловно, поступать и на украинские рынки», — заявил он.

В свою очередь, Александр Гинцбург поблагодарил Виктора Медведчука за доверие к вакцине «Спутник V» и заверил в том, что возглавляемый им институт имеет богатый опыт по процедуре переноса разработанных им технологий на другие площадки.

«Мы сделаем все максимально быстро и качественно, чтобы перенести эту технологию (производство вакцины от коронавируса. — Ред.), обучить специалистов на той площадке, которую вы подобрали на территории Украины. Я вам гарантирую, что мы перенесем абсолютно все тонкости технологического процесса, чтобы украинское население имело возможность быть защищенным от этой инфекции в самое ближайшее время», — заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

В своем комментарии Медведчук также отметил, что производство вакцины от коронавируса, чем сегодня заняты все ведущие государства мира, возможно на Украине уже в самое ближайшее время. Производственные мощности найдены, они отвечают всем стандартам применения технологии по производству вакцины. Однако дальнейшая судьба этого вопроса зависит уже от официальной украинской власти.

«Естественно, дальше вопрос только за властью Украины. Все будет зависеть от желания Киева обеспечить украинских граждан эффективной защитой в борьбе с чумой XXI века, которую, к сожалению, по праву называем коронавирус… Нам надо сделать все необходимое, чтобы защитить наших людей, граждан Украины, несмотря на определенную специфическую позицию нашей власти», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что еще 6 октября Виктор Медведчук встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поднял вопрос о возможности поставок вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, на территорию Украины для защиты жизни и здоровья украинских граждан.

В начале ноября Виктор Медведчук провел еще одну встречу с президентом Российской Федерации, где обнародовал просьбу о производстве вакцины «Спутник V» (подтвержденная эффективность которой составляет 95%) на территории Украины.