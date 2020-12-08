Москва, , 18:39 — REGNUM Освобождение судом Турции задержанных в турецком городе Стамбуле 3 декабря двух журналистов телеканала НТВ — это правильное решение. Так оценил действия Анкары российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили 6 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Своё мнение относительно ситуации с российскими журналистами Лавров выразил в ходе переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«С российской стороны было выражено удовлетворение решением турецкого суда об освобождении из-под стражи российских журналистов телекомпании НТВ, задержанных на территории Турции 3 декабря этого года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержанные в Стамбуле журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин вернулись в Россию. Решение об их освобождении турецкий суд принял накануне, 7 декабря.

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