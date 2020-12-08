Кишинёв, , 18:31 — REGNUM Решение парламента Молдавии о выводе из-под управления президента республики Службы информации и безопасности одобрено указом действующего главы государства Игоря Додона от 8 декабря, сообщила журналистам пресс-секретарь администрации молдавского лидера Кармена Стерпу.

Указ Додона уже опубликован в официальной печати Молдавии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после победы Майи Санду на президентских выборах в Молдавии парламент республики, в котором её партия находится в меньшинстве, проголосовал за вывод из-под управления президента Службы информации и безопасности.

Санду оспорила это решение в молдавском Конституционном суде и накануне, 7 декабря, оно было приостановлено. Парламентарии Молдавии приняли ещё ряд решений, противоречащих прозападной политике, которую намерена проводить Санду после инаугурации (состоится 24 декабря 2020 г.).

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