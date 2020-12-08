Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Выразить свой протест Николасу Мадуро, президенту Венесуэлы, призвал граждан этой республики американский госсекретарь Майк Помпео в опубликованном 8 декабря заявлении.

Глава Госдепа призвал жителей Венесуэлы принять участие в «народном голосовании», которое «проводится легитимной Национальной ассамблеей и в соответствии с Конституцией Венесуэлы».

Это голосование, организованное прозападной оппозицией, проходит в Венесуэле с 7 по 12 декабря. Помпео также призвал венесуэльцев потребовать от властей провести «свободные и справедливые президентские и парламентские выборы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на парламентских выборах в Венесуэле, состоявшихся 6 декабря 2020 г., победил возглавляемый Мадуро социалистический альянс «Большой патриотический полюс Симона Боливара». США итогов выборов не признали.

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