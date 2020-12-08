Ереван, , 17:52 — REGNUM Просьбу помочь в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном выразил российскому президенту Владимиру Путину армянский президент Армен Саркисян, сообщили 8 декабря в его пресс-службе.

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Такая просьба, как отмечают в Ереване, была направлена в Москву из-за «потенциальной опасности новых споров» с Баку по вопросу демаркации.

«Принимая во внимание исключительную важность и актуальность вопроса, президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряжённость и негативное развитие событий», — заявили в пресс-службе администрации президента Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно договорённости о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, подписанной Ереваном, Баку и Москвой 9 ноября 2020 г., все занятые азербайджанскими ВС позиции, включая город Шушу (Нагорный Карабах), остаются под азербайджанским контролем.

Кроме того, Азербайджану отходит ряд контролируемых Арменией территорий: Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

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