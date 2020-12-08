Москва, , 17:38 — REGNUM Законопроект об иноагентах направлен на обеспечение прозрачности иностранного участия в политической деятельности на территории Российской Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Фактически предлагаются адекватные меры, соразмерные с теми, которые сегодня имеются в законодательстве других стран и активно этими странами применяются», — заявил Пискарёв.

Инициатива направлена на повышение открытости в деятельности общественных объединений, действующих без приобретения прав юридического лица, а также физических лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах на территории страны, отметил парламентарий.

По данным Минюста, в России насчитывается 210 633 НКО, и всего 192 из них, или 0,09% от общего их числа, выполняют функции иностранного агента. При этом, продолжил Пискарёв, этими НКО-иноагентами из зарубежных источников, а именно из США, Англии, Германии, Бельгии, Норвегии в 2019 году получено порядка 828 млн рублей.

«Механизмы контроля за деятельностью общественных объединений без юридического лица и физических лиц, получающих финансовую подпитку из-за рубежа и участвующих у нас во всякого рода политических акциях, отсутствуют, мы предлагаем этот пробел в законодательстве устранить», — заявил глава комитета Госдумы.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций и физических лиц, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории России.

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