Кишинёв, , 17:36 — REGNUM Снизить финансовую помощь Молдавии со стороны Евросоюза из-за действий молдавского парламента пригрозил глава постоянной делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко. Об этом он заявил 8 декабря на ежегодном форуме «Европейская интеграция Молдавии 2020».

Он заявил, что оценивает политику молдавского парламента как агрессивную: видимо, «часть политической элиты хочет вернуть те времена», когда между Кишинёвом и Брюсселем был «худший период в отношениях».

Инициаторов новых законов он назвал «сомнительными фигурами из прошлого». Он добавил, что Брюссель «будет реагировать и использовать все рычаги» воздействия на Кишинёв.

Михалко «Молдавии придётся бороться за помощь и финансирование, активизировать реформы и использовать все шансы».

Он также выразил возмущение тем, что Партия социалистов Республики Молдова сотрудничает с фракцией партии «Шор». Он назвал борьбу с коррупцией и продвижение реформ в Молдавии слишком вялыми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламентом Молдавии также недовольна избранный президент республики Майа Санду, которая добивается его роспуска.

Читайте ранее в этом сюжете: Санду пригрозила вотумом недоверия правительству Молдавии