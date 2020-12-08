Москва, , 17:32 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве встречу с дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном, сообщает 8 декабря пресс-служба российского Совета безопасности.

В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности, борьбы с международным терроризмом и контроля над вооружениями.

«Обсуждены различные аспекты российско-французского взаимодействия в сфере безопасности. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области противодействия международному терроризму, а также вопросам стратегической стабильности и проблематике контроля над вооружениями», — указано в сообщении.

Детали переговоров по этим вопросам не раскрываются.

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