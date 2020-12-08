Москва, , 17:08 — REGNUM Корабли ВМФ России с ядерной энергоустановкой смогут пользоваться базой, создаваемой на побережье Судана, сообщается в соглашении между РФ и Суданом от 1 декабря 2020 года, опубликованном 8 декабря на сайте правовой информации.

«Одновременно в пункте материально-технического обеспечения разрешено находиться не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности», — указано в тексте документа.

В тексте соглашении уточняется, что Россия должна уведомлять суданскую сторону за 12 часов до захода кораблей ВМФ РФ и за три часа до их выхода из акватории базы.

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