Москва, , 03:32 — REGNUM Резкие слова президента России Владимира Путина о страсти к отчетам, за которыми ничего не стоит, показывают тяжесть наросшей «отчетной» проблемы. О том, что делать с привыкшими создавать на бумаге прекрасные отчеты, не влияющие на грустное зачастую положение дел, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции Kremlin.ru

Если измерять российское госуправление отчетами о выполненных поручениях, то картина сложится самая отрадная. Судите сами, за 2018 год президенту РФ было отправлено его подчиненными 4798 докладов об исполнении поручений, 13 штук в день получается. Нужна ли президенту эта чертова дюжина отчетов ежедневно или ему есть чем еще заняться? А ведь президенту достаются только «сливки» докладов, для которых надо было еще запросить много дополнительной информации с мест.

Вот и подумаешь вслед за критически настроенным президентом РФ, а имеет ли вся эта титаническая работа непосредственное отношение к улучшению ситуации на местах или во многом это свидетельствует о том, что госуправление в какой-то своей части решило поработать над своим имиджем позабыв о вверенной его заботам стране? Читайте статью Андрея Маленького «Кто остановит деградацию госуправления в России?».