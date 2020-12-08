Минск, , 16:45 — REGNUM Национальный олимпийский комитет Белоруссии «принял к сведению» решение в отношении себя, принятое 7 декабря исполкома Международного олимпийского комитета. Об этом говорится в опубликованном 8 декабря заявлении белорусского НОК.

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Президентом НОК Белоруссии является Александр Лукашенко. На руководящих должностях в госструктуре находятся помощник президента по нацбезопасности Виктор Лукашенко (старший сын), а также такие скандально известные персонажи, как хоккеист и бизнесмен Дмитрий Басков — фигурант громкого международного скандала, связанного с убийством минского художника Романа Бондаренко.

НОК Белоруссии заявил, что «позиция МОК оценивается нами как предвзятая, основанная на ангажированном и поверхностном изучении ситуации в Республике Беларусь». В заявлении выражена «озабоченность, что руководство МОК при принятии отдельных пунктов решения могло быть подвергнуто политическому давлению.

НОК постсоветской республики продекларировал: спорт всегда должен быть вне политики. При этом в документе отмечено, что принятые МОК меры являются решением «отличным от основополагающих принципов и ценностей Олимпизма, не способствующим в полной мере развитию олимпийского движения».

«Мы рассматриваем данное решение как политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство белорусского НОК, — сказано в официальном документе, опубликованном на сайте белорусской госструктуры. — Позиция МОК не соответствует объективной оценке усилий НОК Белоруссии по исполнению положений Олимпийской хартии, международного и белорусского спортивного законодательства. В нашей стране созданы все условия для спортсменов, которые ведут планомерную подготовку к главным стартам четырехлетия и будут выступать под государственным флагом на предстоящих Играх».

Напомним, НОК Белоруссии никак не отреагировал на многочисленные факты нарушений прав белорусских спортсменов во время подавления массовых протестных выступлений против фальсификации президентских выборов 2020 года (победителем объявлен Александр Лукашенко), сопровождавшихся массовым полицейским террором, пытками и убийствами безоружных манифестантов. НОК Белоруссии не считает политически мотивированной деятельность своих функционеров, связанную с пропагандистским обеспечением деятельности Лукашенко и его окружения, обоснованно подозреваемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Отметим, 8 декабря Александр Лукашенко из больницы Столбцовского района Минской области пригрозил МОК судом, назвал его членов «бандой» и так прокомментировал своё отношение к решению авторитетной международной организации: «Очень мерзко отношусь».

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Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко также напомнил о принятом в 2016 году решении МОК о временном отстранении Паралимпийского комитета России от участия в Паралимпиаде в Бразилии. «Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули «фас», и они поперли, — сказал белорусский лидер. — Посмотрим, поддержит ли нас Россия».