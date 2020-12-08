Афины , , 17:20 — REGNUM Ситуация в отношении Турции ухудшилась, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель после заседания Совета по иностранным делам 7 декабря, передает AMNA.

«Министры считают, что мы еще не видели фундаментального сдвига в позиции Турции. Наоборот, во многом ситуация ухудшилась», — отметил он.

Он также отметил, что оценка министров «не является позитивной». Каждый министр отдельно проинформирует главу своего правительства перед заседанием Европейского совета, которое запланировано на конец текущей недели.

Европейский Совет оценит ситуацию в отношении Турции и «примет то решение, которое сочтет нужным», подчеркнул Боррель.