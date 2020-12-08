Бишкек, , 16:29 — REGNUM Председатель ассоциации судов аксакалов Замира Мамакеева предложила внести в проект новой конституции Киргизии пункт о присвоении судам аксакалов (судам старейшин) статуса государственных органов. Об этом стало известно в ходе заседания конституционного совещания, пишет «24.kg».

По ее словам, членов ассоциации не устраивает то, что суды аксакалов остаются общественными организациями, а потому они настаивают на их введении в состав местных органов самоуправления.

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В ответ на это юрист Нурлан Исмаилов сообщил, что в развитых странах тоже есть аналоги судов аксакалов, и там они так же работают сугубо на общественных началах — без зарплаты.

«Если им будут платить, то возникнет необходимость наличия профессиональной квалификации, то есть юридическое образование, трудовые обязанности, стаж работы», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в соответствии с законодательством Киргизии суд аксакалов имеет право решать частные, имущественные и семейные споры между гражданами.

При этом по итогам рассмотрения они могут вынести предупреждение, обязать принести публичное извинение потерпевшему, объявить общественное порицание, обязать виновника возместить причиненный материальный ущерб и наложить денежный штраф.

Решения судов аксакалов можно обжаловать в течение 10 дней в районном или городском суде.

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