Москва, , 16:27 — REGNUM Лауреаты Нобелевской премии, а также обладатели спортивных наград и наград в сфере культуры не подпадают под законодательство об иноагентах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Всё перечисленное никакого отношения не имеет к данному законопроекту. Он регулирует финансирование политической деятельности», — заявил Пискарёв, отвечая на вопрос депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Нилова в ходе дискуссии.

Законопроект регулирует вопросы иностранного финансирования политической деятельности, к которой, в частности, относится проведение митингов и политических акций, участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, а также действия, направленные на вовлечение в процессы, связанные с принятием, отменой и внесением законов, добавил парламентарий.

Дискуссию вызвал вопрос, подпадут ли под нормы закона об иноагентах-физлицах блогеры, которые получают донаты.

«Блогер» понятия в законе нет, поэтому не могу ответить на вопрос (подпадут ли они под закон)… Блогеры могут жить своей жизнью, никто их не тронет. Что касается международных организаций, важно, что это иностранный источник…», — ответил Пискарёв на вопрос депутата Госдумы Алексея Куринного (КПРФ), подпадут ли блогеры под закон, а также получающие средства от Greenpiece, а также от международных организаций, например, помогающим больным.

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