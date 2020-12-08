Кишинёв, , 16:27 — REGNUM В силу в Молдавии вступил указ об отказе передать американскому посольству под строительство здания территорию бывшего республиканского стадиона в Кишинёве, сообщает 8 декабря Moldpres.

Речь идёт об отмене закона №151/2018, согласно которому власти Молдавии должны были передать недвижимое имущество в пользование посольству США.

Согласно указу, отменяющему закон №151/2018, стадион становится снова госсобственностью, а это запрещает строительство на этом месте других зданий, кроме социально-культурных или спортивных сооружений.

Напомним, за отмену закона №151/2018 депутаты парламента Молдавии проголосовали 3 декабря 2020 г. После этого партия избранного президента Молдавии Майи Санду подала апелляцию в Конституционный суд на действия парламента.

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