Киев, , 16:20 — REGNUM Экс-президент Украины Виктор Янукович требует «личного участия» в процессе об избрании ему меры пресечения по делу об «организации насильственных преступлений» 18−20 февраля 2014 года.

Виктор Янукович Kremlin.ru

Об этом сегодня, 8 декабря, заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Адвокат отметил, что соответствующее заседание состоится уже завтра, 9 декабря.

«В Печерском районном суде Киева будет рассматриваться ходатайство офиса генеральной прокуратуры об избрании четвертому президенту Украины меры пресечения в деле Майдана. Виктор Янукович требует личного участия в процессе, привлечения к нему потерпевших и допроса свидетелей», — уточняет Сердюк. Адвокат напомнил, что это будет уже повторное рассмотрение, до этого предварительное решение Печерского суда было отменено Киевским апелляционным судом.

Сердюк не уточнил, что значит «личное участие», видимо, речь идет о подключении Януковича к процессу в онлайн-режиме.

ИА REGNUM напоминает, что 16 ноября стало известно, что Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича, которое ранее принял Печерский районный суд Киева. Как пояснил один из адвокатов Януковича, решение отменено из-за многочисленных процессуальных нарушений и неподтверждённости подозрения.