Киев, , 16:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Анатолия Полоскова новым главой Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ президент подписал накануне, а сегодня, 8 декабря, провел встречу с новым губернатором региона и лично вручил ему удостоверение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации пресс-службы, Зеленский пожелал новому руководителю Закарпатской облгосадминистрации «результативной работы на благо региона».

Другие подробности не сообщаются.

Отметим, что Полосков с 2011 года является директором винодельческой компании в Закарпатье.

ИА REGNUM напоминает, что новый губернатор Закарпатья начинает работу в непростой момент — в самом разгаре виток очередного украинско-венгерского кризиса, который возник из-за обысков спецслужб Украины в венгерских организациях Закарпатья Украины, у ее лидеров, и в связанных в организациями фондах.

Ранее губернатором Закарпатья был Алексей Петров, но 7 декабря он возглавил Закарпатский областной совет нового созыва.