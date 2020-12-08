Киев, 8 декабря 2020, 16:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Анатолия Полоскова новым главой Закарпатской областной государственной администрации.
Соответствующий указ президент подписал накануне, а сегодня, 8 декабря, провел встречу с новым губернатором региона и лично вручил ему удостоверение, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно информации пресс-службы, Зеленский пожелал новому руководителю Закарпатской облгосадминистрации «результативной работы на благо региона».
Другие подробности не сообщаются.
Отметим, что Полосков с 2011 года является директором винодельческой компании в Закарпатье.
ИА REGNUM напоминает, что новый губернатор Закарпатья начинает работу в непростой момент — в самом разгаре виток очередного украинско-венгерского кризиса, который возник из-за обысков спецслужб Украины в венгерских организациях Закарпатья Украины, у ее лидеров, и в связанных в организациями фондах.
Ранее губернатором Закарпатья был Алексей Петров, но 7 декабря он возглавил Закарпатский областной совет нового созыва.