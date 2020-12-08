Подгорица, , 16:09 — REGNUM Новый министр обороны Черногории Оливера Иняч заявила, что ожидает, что в рамках ее мандата сотрудничество в области обороны между Черногорией и США будет и дальше углубляться в рамках двусторонних проектов с особым упором на модернизацию системы обороны Черногории.

В ходе встречи с послом США Джуди Райзинг Рейнке и советником по обороне подполковником Робертом Перри Иняч отметила, что Черногория остается надежным союзником США и НАТО.

Напомним, что новое правительство Здравко Кривокапича начало работу с 7 декабря.