Подгорица, , 16:03 — REGNUM Докладчик Европейского парламента по Черногории Тонино Пицула провел первую онлайн-встречу с лидерами правящей коалиции Черногории, премьер-министром Здравко Кривокапичем, вице-премьером Дританом Абазовичем и спикером парламента Алексом Бечичем.

«Я ожидаю, что вновь избранное правительство продолжит реформы, чтобы как можно скорее присоединиться к ЕС и добиться очевидного прогресса в слабых местах текущего процесса», — отметил Пицула.

Напомним, что новое правительство Черногории начало работу 8 декабря. Уже бывший премьер-министр Душко Маркович передал власть нынешнему премьеру Здравко Кривокапичу.