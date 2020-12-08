Ставрополь, , 16:01 — REGNUM Совет депутатов Грачевского округа Ставропольского края избрал нового главу муниципалитета. Должность занял работник аппарата правительства региона Сергей Филичкин, сообщили ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе окружной администрации.

Предварительно конкурсной комиссией был проведен отбор кандидатур на должность главы Грачевского округа. По результатам собеседования и оценки лиц, претендующих на руководящий пост, комиссией в совет депутатов были представлены две кандидатуры. По итогам открытого голосования главой округа единогласно был избран Сергей Филичкин.

«Сергей Леонидович поблагодарил депутатов за оказанное доверие и выразил надежду на плодотворное сотрудничество на благо жителей округа», — сказано в сообщении.

Ранее Сергей Филичкин был начальником организационно-протокольного управления аппарата правительства Ставропольского края. На посту главы Грачевского округа он сменил Романа Коврыгу, который ушел в отставку в ноябре.

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