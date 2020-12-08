Москва, , 15:59 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о едином регуляторе азартных игр, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря. Инициатива вызвала резонанс.

Законопроектом определяется порядок создания, правовое положение, цели деятельности, функции, полномочия и порядок управления деятельностью публично-правовой компании обеспечивающей реализации норм законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, в частности регулирования букмекерской деятельности.

К функциям компании будет относиться перечисление целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, спортивным федерациям и лигам на развитие мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта, подготовка предложений по совершенствованию законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, участие в разработке проектов нормативных правовых актов в указанной области.

Предусматривается создание единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в форме кредитной организации в рамках деятельности по приему от физических лиц денежных средств, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), их учета и перевода организаторам азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.

Предполагается, что единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе пари без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события.

База расчета целевых отчислений будет определяться как доход от приема ставок, интерактивных ставок, и размер целевых отчислений будет составлять 1% от базы.

Для обеспечения обязательств организаторов азартных игр соответствующего вида перед участниками азартных игр компанией формируется компенсационный фонд, сформированный за счет взносов организаторов азартных игр соответствующего вида. Размер компенсационного фонда должен составлять не менее чем 300 млн рублей для организаторов азартных игр в букмекерских конторах и не менее чем 100 млн рублей для организаторов азартных игр в тотализаторах. Размеры взносов организаторов азартных игр для формирования компенсационного фонда рассчитываются в равных долях и составляют: не менее чем 30 млн рублей в отношении каждого организатора азартных игр в букмекерских конторах, не менее чем 10 млн рублей в отношении каждого организатора азартных игр в тотализатор.

Компания утверждает стандарты и правила, применяет меры дисциплинарного воздействия в отношении организаторов азартных игр за нарушение требований стандартов и правил, определяет условия использования компенсационного фонда организаторов азартных игр в букмекерских конторах и компенсационного фонда организаторов азартных игр в тотализаторах и правила возврата организаторам азартных игр в букмекерских конторах и в тотализаторах взносов, внесенных ими в соответствующий компенсационный фонд, в случае прекращения осуществления деятельности организатором азартных игр соответствующего вида.

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