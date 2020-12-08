Москва, , 15:58 — REGNUM Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 21 год назад, 8 декабря 1999 года. Документ декларирует новый этап в единении народов двух стран — образование Союзного государства как демократического правового государства.

Основные направления и этапы интеграции включают введение единой денежной единицы, объединение энергетической и транспортной систем, создание единого таможенного и экономического пространства, углубление взаимодействия в гуманитарной области, в сферах внешней политики, обороны и безопасности. До подписания Договора в 1996 году было образовано Сообщество России и Белоруссии, а в 1997 году — Союз Беларуси и России.

Руководящие органы Союзного государства учреждены в соответствии с Договором. Верховным руководящим органом является Высший Государственный Совет (ВГС), возглавляют который представители государств-участников на основе ротации. Совместная Группа высокого уровня (ГВУ) Совета Министров Союзного государства учреждена для координации работы по интеграционному взаимодействию.

Заседания ГВУ проходили в феврале 2019 года в Москве, а также в июне и октябре 2020 года — по видеоконференцсвязи. Сопредседатели ГВУ — российский вице-премьер Алексей Оверчук и белорусский посол в России Владимир Семашко. Очередное заседание ГВУ намечено на 16 декабря 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

До формирования Парламента Союзного государства продолжает действовать Парламентское Собрание Союза Беларуси и России под председательством спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Рабочий орган Союзного государства — Постоянный Комитет, который возглавляет государственный секретарь Григорий Рапота.

Бюджет Союзного государства формируется на ежегодной основе, в 2020 году его объём определён в размере 5,52 млрд российских рублей в доходной части и 5,38 млрд российских рублей в расходной части. Взносы России и Белоруссии соотносятся как 65% и 35% соответственно.

На сегодняшний день в рамках Союзного государства финансируются 11 союзных программ, по ряду направлений подписаны и выполняются программы и планы совместных действий.

Государства-участники тесно взаимодействуют в военной сфере, внешней политике, сфере безопасности и борьбы с преступностью. Военная доктрина Союзного государства действует с 2001 года, её обновили в декабре 2013 года. Функционирует совместная региональная группировка войск, действует двухгодичная программа согласованных действий в области внешней политики.

Большое внимание уделяется обеспечению равных прав граждан России и Белоруссии. Они уже могут находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней, предъявив национальные документы. Равные возможности создаются для граждан обеих стран в получении бесплатного образования, при трудоустройстве, в сферах медицинского и социального обеспечения, налогообложения.

1 ноября 2020 года белорусские и российские операторы связи запустили новую систему тарификации, которая сокращает стоимость звонков. Апробируется взаимодействие компаний сотовой связи двух стран в преддверии отмены роуминга.

В экономической сфере внимание направлено на совместные инвестиционные проекты. Крупнейший из них — строительство Белорусской АЭС. Первый энергоблок АЭС пущен 7 ноября 2020 года, полноценный ввод в эксплуатацию ожидается в 2021 году. В штатном режиме строится второй энергоблок.

Стороны сотрудничают в космической сфере, действует союзная программа по разработке, модернизации и гармонизации обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли. Так, белорусский космический аппарат и российский спутник «Канопус В» входят в совместную группировку.

Кроме того, в начале текущего года «Роскосмос» и Национальная академия наук Белоруссии подписали соглашение о расширении возможностей действующей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Началась разработка совместной орбитальной системы такого зондирования.

В деятельности органов Союзного государства участвует молодёжь. При Парламентском Собрании Союза Беларуси и России действует Молодёжная палата. В её состав входят по 40 представителей палат парламентов двух стран.

На территории государств-участников осуществляется вещание телеканал «БелРос», распространяется журнал «Союзное государство». В Могилёве функционирует «Белорусско-Российский университет».

В обеих странах проходят Дни культуры, совместные музейные и выставочные проекты, гастроли театральных и музыкальных коллективов. Каждый год проходят мероприятия, приуроченные к Дню единения народов России и Белоруссии 2 апреля, фестивали, олимпиады школьников. Учреждены премии Союзного государства в области литературы и искусства, науки и техники.

По линии Союзного государства проходят лечение и оздоровление дети из районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльсокой АЭС, а также санаторно-курортное лечение — ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

Также реализуются проекты сохранения исторической памяти, реставрируется мемориальный комплекс «Брестская крепость». Торжественное открытие Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области состоялось в июне

По линии Союзного государства реализуются проекты сохранения исторической памяти, такие как реставрация и музеефикация сооружений мемориального комплекса «Брестская крепость», создание Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области состоялось в июне 2020 года при участии российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Страны-участницы сообща противостоят пандемии новой коронавирусной инфекции. Так, Россия помогала вернуть белорусских граждан на родину вывозными рейсами. Вопрос о производстве российской вакцины от COVID19 на белорусской территории пока прорабатывается.

В июне 2018 года в Минске утвердили программный документ — Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018−2022 годы. Он нацелен на дальнейшее углубление российско-белорусской интеграции.

В 2019 году была сформирована двусторонняя Рабочая группа по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Ею подготовлена программа действий, парафированных председателями правительств в сентябре 2019 года. Одновременно стороны утвердили перечень отраслевых «дорожных карт», которые разрабатываются для выполнения программы.

В настоящее время 24 из 31 «дорожной карты» согласованы и подписаны. По семи остальным предстоит урегулировать точечные разногласия.