Москва, , 15:54 — REGNUM Телефонный разговор с белорусским премьер-министром Романом Головченко провёл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба российского правительства.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, а также с расширением взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, главы правительств России и Белоруссии провели обмен мнениями по наиболее приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и в Евразийском экономическом союзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко рассказал, что в декабре текущего года на белорусские НПЗ (Мозырский и «Нафтан») из России поступит около 1,64 млн тонн нефти.