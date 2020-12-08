Нижний Новгород, , 15:34 — REGNUM Судебные приставы приступили к взысканию более 80 млн рублей с бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова в рамках решения суда Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении федеральной службы судебных приставов.

Выданный судебным органом исполнительный лист предусматривает изъятие с банковских счетов Маркелова в доход государства 8 млн 519 тысяч рублей, $224,6 тысячи, €660,7 тысячи и 251 гривны.

ИА REGNUM напоминает, что экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова обвиняют в коррупции по факту получения взятки в размере 235 млн рублей от бывшего владельца агрохолдинга «Акашево» Николая Криваша, а также в злоупотреблении служебным положением и в незаконном хранении боеприпасов.

Читайте также: Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет лишения свободы