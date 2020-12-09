Москва, , 00:07 — REGNUM Заявление эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского об изменениях, которые ждут жильцов многоквартирных домов с нового года, включая запрет на хранение личных вещей на чердаках и на цокольных этажах, вызвало реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 8 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"По поводу газового оборудования. Уберите свою монополию. Газовики заключают договор, берут 3500 рублей. /то в Рязани. И за год не одного звонка и проверки. А если ты их вызовешь, три дня жди и сиди возле котла. Это неправильно», — написал пользователь Блок Л.

Многие комментаторы отметили, что подобные запреты будут проигнорированы множеством граждан. Люди уверены, что не найдётся инструмента для того, чтобы заставить нерадивых жильцов освободить общие помещения от личных вещей.

«Какой смысл в этих запретах, если приходит для проверки один человек, проводит визуальный контроль и уходит, потратив на работу пару минут. Раньше, когда существовали газовые тресты, приходили работники, которые разбирали краны, смазывали их, проводили обмыливание, с целью выявления утечек, а теперь просто халтура. Складывается впечатление, что правительство работает по принципу «а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь», — пишет Алексей Т.

Другие призвали граждан отнестись к данной мере с пониманием. Люди отметили, что захламлённое помещение, в котором, к примеру, находится газовое оборудование, мешает работникам проводить соответствующее обслуживание.

«Нормальный ход вещей. Если человек сам не понимает, что старые тумбочки и велосипеды, дорогие его сердцу, для других просто хлам, значит, приходится это провозглашать на законодательном уровне. Хотим, чтобы аварийные службы работали на пять с плюсом, а загромождаем подходы всем, чем ни попадя. Это всё-таки общая территория и назначение у неё техническое, не камера хранения однозначно», — пишет Александр Б.

Некоторые решили указать, что не во всех домах наблюдается подобная картина с захламлением технических и общих помещений в жилых домах. Люди отметили, что речь идёт о старых домах.

«Только тут хотелось бы уточнить. В домах, в которых есть специальные ячейки кладовых на цокольных этажах, они предназначены специально для того, чтобы там хранить вещи и являются собственностью жильцов. Поэтому проверки пойдут нафиг. А в каких-нибудь 30-этажках ни на чердаках, ни в подвалах никто ничего не хранит. Лучше пусть разбираются с теми, кто устраивает в мусорокамерах кладовые и сараи, отгораживает целые этажи дверями», — написал Тихонов С.

Напомним, 8 декабря эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал об изменениях, которые ждут жильцов многоквартирных домов с нового года, включая запрет на хранение личных вещей на чердаках и на цокольных этажах.