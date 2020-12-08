Москва, , 15:30 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий круг лиц, подпадающих под уголовную ответственность за преступления против государственной власти, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Предлагается расширить перечень лиц, признаваемых должностными для целей главы 30 Уголовного кодекса РФ, включив в него лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем 50% голосов либо в которых Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование имеют право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами («золотая акция»), а также в публично-правовых компаниях и государственных внебюджетных фондах.

Распространение норм на лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, в уставных капиталах которых Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование имеют незначительную долю, представляется необоснованным.

Предлагаемые изменения обусловлены случаями, возникающими в ходе правоприменительной практики, когда уголовное преследование за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ) в отношении руководителей дочерних организаций хозяйственных обществ, подконтрольных Российской Федерации осложняется в силу отсутствия заявления об ущербе со стороны потерпевших. При этом с учетом того, что такие руководители, по своей правовой природе, наделены организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, аналогично функциям «должностных лиц», квалификация в отношении указанной категории лиц также невозможна по таким составам преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность (глава 30 «Преступления против государственной власти интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» УК РФ), поскольку они не подпадают под категорию «должностных лиц».

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