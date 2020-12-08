Москва, , 15:29 — REGNUM На сегодняшний день шансы на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе есть, однако всем сторонам необходимо проявить выдержку и ответственность. С таким заявление сегодня, 8 декабря, выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Дипломат не видит ничего нового в постепенном отходе Ирана от своих добровольных обязательств в рамках СВПД, при этом подчёркивает, что намерение Тегерана запустить три каскада улучшенных центрифуг IR-2m на подземном заводе по обогащению урана в Натанзе «не добавляет позитива и в без того достаточно сложную и напряжённую атмосферу вокруг иранской ядерной программы».

Рябков указал на необходимость искать пути для сохранения СВПД на плаву, отметив, что российская сторона ведёт работу в этом направлении в контактах с коллегами из Европы, но не только из Европы.

В МИД РФ призвали и Тегеран проявить ответственный подход и отказаться от повышения ставок.

По словам Рябкова, которые приводит газета «Известия», уже в декабре может состояться министерская встреча, посвящённая иранской ядерной программе. Её параметры согласовываются.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре стало известно о намерении властей Ирана запустить дополнительные три каскада улучшенных центрифуг IR-2m на подземном заводе по обогащению урана в Натанзе. Эти планы иранских властей вызвали глубокую обеспокоенность у «евротройки», которая сочла подобные меры «несовместимы с СВПД и другими ядерными обязательствами» Исламской Республики.

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