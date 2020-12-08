8 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 15:26 — REGNUM Согласно Указа президента «О Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» одним из главных критериев работы региональных властей является стабилизация численности населения арктических территорий.

Мезенская река Пеза проявляет характер круглый год — то разольется осенью и затопит переправы, то зимой на ней подолгу не наморозить ледовую переправу — нет льда. Что требует от власти новых технических решений и выполнения Указа президента о «Стратегии в Арктике» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 2016 году в Мезенском районе Архангельской области проживал 9241 человек, а в 2019 «по оценочным данным» — 3498. В 1990 году в районе было 11 000 голов крупного рогатого скота, в 2016 году — 672 голов, сейчас в личных хозяйствах — 14 коров, 3 быка, 11 лошадей, 42 свиньи, 10 кур.

Ключевым условием жизнедеятельности района является непрерывное дорожное сообщение Архангельск — Мезень, последний, грунтовый, участок которого село Пинега — город Мезень был введен в строй в 2009 году. Значительную часть времени дорога не соответствует ГОСТам, а иногда просто непроезжая на легковом транспорте. И главное — ледовые переправы через реки, которых на дороге несколько, можно намораживать только при температуре минус 10 градусов, которой в декабре еще и не было. В прошлом году переправа через реку Мезень встала в феврале, в этом году может открыться еще позже — только куда позже, в марте уже весна!

По поводу мезенских дорог Юрий Рогачев, мезенский предприниматель, написал обращение к губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому.

Владимир Станулевич: Вы, вместе с председателем Лешуконского собрания депутатов, направили обращение губернатору Архангельской области с просьбой провести капитальный ремонт дорог. Чем дело закончилось?

Юрий Рогачев: Это не первое мое обращение. Я писал Александру Цыбульскому и во время его избирательной кампании. К сожалению, сейчас мы получили ответ о том, что капитального ремонта дорог двум районам в обозримом будущем ждать не приходится. Максимум, что пообещали нам в ответе — это выделение дополнительных денег на ямочный ремонт, помимо тех, что выделяются ежегодно на содержание дорог. Я занимаюсь доставкой дров населению Мезенского района. По разбитым дорогам мои лесовозы не пройдут. Вертолётами возить бабушкам дрова будем? Люди останутся без дров, без продуктов, без почты, лекарств, пенсий. Мы не выживем с такими дорогами.

Владимир Станулевич: С какими такими?

Юрий Рогачев: Все дороги у нас в районе, да и в Лешуконском тоже, построены ещё в советские годы. Тогда весь завоз топлива, стройматериалов, даже продуктов шёл морским путём, когда транспорта было мало, когда жёстко соблюдался режим сезонных ограничений. И строили дорогу из местных материалов — мергеля, который от влаги он становится месивом, и песка. С тех пор ситуация изменилась кардинально — всё сегодня завозится дорогой.

По дороге наносится несколько ударов — осенью 2018 года по просьбе регионального правительства этой дорогой повезли лес, чтобы не оставить жителей нашего района без дров. И в Лешуконский район исключительно в позднюю осень и бензовозами завозит топливо областная энергетическая компания. Началось строительство крупных социальных объектов в Мезенском районе — и снова все материалы, включая бетонные блоки, везутся дорогой. Причём не только зимой, но и летом, а в этом году даже в период распутицы. И всё — конец дорогам. Старики говорят, такого не было даже в 70 — е годы, когда 30 километров транспорт преодолевал за час — полтора.

Владимир Станулевич: То есть за лето дороги не успевают отремонтировать?

Юрий Рогачев: На те средства, что получают мезенские дорожники, возможен только ямочный ремонт. А что такое ямочный ремонт по-мезенски? На дороги, в те места, где дорожное полотно разъехалось и состоит из месива, сыпется и разравнивается куча песка. Песок какое-то время держит нагрузку, примерно через месяц мы видим всё то же месиво. При этом в дорогу вкладываются каждый год миллионы рублей! В буквальном смысле эти деньги уходят в песок.

Владимир Станулевич: Тогда что, по-Вашему, нужно делать?

Юрий Рогачев: Мы просили включить мезенские и лешуконские дороги в план капитального ремонта, выделить для этого целевые деньги, как это происходит для южных районов области сегодня.

Нужен именно профессиональный ремонт дороги с гравийной отсыпкой, с контролем за ходом исполнения работ. И бережное отношение к дороге как к стратегическому объекту, который нельзя принести в жертву даже строительству соцобъектов, как это происходит сейчас.

Нужен государственный поход к нашей территории — ведь приняла же в 2000-е областная власть стратегическое решение строить дорогу на Мезень, и построила её! А сегодня получается, что это дорога в никуда — она обрывается у границ Мезенского района.

Владимир Станулевич: А что с переправами через реки Мезень и Пезу?

Юрий Рогачев: Мост через Пезу снимет нагрузку на дорогу в весенне-осеннюю распутицу и в дождливое лето, что даст всем время на завоз в Мезенский и Лешуконский районы дров и других жизненно важных грузов. И этот мост даст развитие трёх территорий — Мезенского, Лешуконского районов и Неси в НАО.

Владимир Станулевич: Если нет денег на ремонт дорог, мост уже точно никто не построит.

Юрий Рогачев: Если строить типовой гражданский мост за миллиард, как нам уже посчитали дорожники, то конечно, нет. Но ведь есть много разработок военных мостов, типа танковых мостоукладчиков. Думаю, что при желании областной власти военные не откажут, и северодвинские предприятия помогут доработать. Не так уж и велика река Пёза. Надо только решать проблему, искать новые технические решения, а не говорить о ней.

В прошлом году я не выдержал и сам, не дожидаясь дорожников, наморозил ледовую переправу через Пёзу. Это дало мне дополнительных две — три недели на завозку дров. В этом году зимой у меня времени на завозку дров будет ещё меньше — посмотрите, что творится на реках. Я уже выезжал на Пёзу, пытался перегородить её тросом, чтобы лёд хотя бы накапливался. Вроде бы получилось. А на следующий день — дождь. Выстоит ли, не знаю. На Новый год мы скорее всего останемся без дорог. И не только мы, но и лешуконцы, и жители НАО, которые традиционно едут нашей дорогой домой и везут все товары.

Это Арктика, это территория у моря, погода непредсказуема, жизнь непредсказуема. Но я очень надеюсь, что на нас обратят внимание областные власти. Очень надеюсь, что нашим территориям дадут шанс на жизнь.