Кампала, , 15:35 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что он настаивает на проведении выборов в соседнем Южном Судане, подчеркнув, что это поможет решить политические проблемы страны «раз и навсегда». Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление Мусевени в воскресенье, 6 декабря.

По словам Мусевени, выборы позволят политическим игрокам в самой молодой африканской стране сформировать альянсы, как это было в Кении, что, в свою очередь, создаст единство и мир в Южном Судане.

«Настоящее лекарство от проблемы Южного Судана — это выборы. Эта же проблема была и в Кении, но она была решена, когда они создали союзы и позже провели выборы. Я хочу подтолкнуть их (Южный Судан) к выборам. Если Южный Судан сможет пойти кенийским путем, выборы позволят им заключить союзы, и эта проблема уйдёт в историю», — сказал Мусевени специальным посланникам США и Великобритании в Уганде, которые встретились с ним в воскресенье, 6 декабря в Государственной ложе в Джиндже.

Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году после нескольких лет гражданской войны, но насилие продолжает опустошать самую молодую страну в мире.

Президент повторил посланникам, что африканская проблема носит идеологический характер и посоветовал им сосредоточиться на продвижении правильной идеологии интересов в африканских странах.

«Наши партнеры должны знать, что многие проблемы в Африке носят идеологический характер. Вы должны сосредоточиться на идеологии, потому что это реальная проблема Африки», — цитирует Мусевени агентство.

«Африка в 12 раз больше Индии и в четыре раза больше США. Наше население в Африке составляет 1,3 миллиардов человек. У нас есть огромный континент с большим количеством ресурсов. Но для африканцев богатство может приходить только с государственной службы», — сказал он.