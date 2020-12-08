Москва, , 15:21 — REGNUM Планы Ирана запустить три каскада улучшенных центрифуг на подземном заводе по обогащению урана в Натанзе не добавляет позитива в условиях сложной обстановки вокруг иранской ядерной программы. Об этом 8 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Постепенный отход Ирана от своих добровольных обязательств в рамках СВПД — не новость», — сказал журналистам Рябков.

Дипломат уточнил, что данный шаг «не добавляет позитива в и без того достаточно сложную и напряжённую атмосферу вокруг иранской ядерной программы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани отметил позицию республики в ядерной области и высоко оценил положение страны в сфере ядерных исследований и разработок.

Говоря о ядерных достижениях Ирана, он подчеркнул, что ядерный потенциал в последние годы набирает новые обороты, отметив, что на сегодняшний день страна пользуется цепочкой центрифуг IR6.

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