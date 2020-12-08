Джакарта, , 15:21 — REGNUM Посол Германии в Индонезии Питер Шуф заявил, что в настоящее время необходимы руководящие принципы в Индо-Тихоокеанском регионе, принятые правительством Германии, для поддержания политики государства в регионе, сообщает Antara.

«Мы находимся в очень отдаленном районе, но это руководство обусловлено тремя мотивами. Во-первых, осознанием того факта, что акцент мира постепенно смещается с евроатлантического на индо-тихоокеанский. И, конечно же, мы видим новую динамику, а именно значительный экономический рост в регионе. Как страна-экспортер, Германия хочет сохранить свою бизнес-модель и стать игроком», — заявил посол Германии в Индонезии.

Ранее кабинет министров Германии принял руководящие принципы в Индо-Тихоокеанском регионе с целью создания региональных отношений, например, в форме дополнительных соглашений о свободной торговле.

Помимо вопросов международной политики и мировой экономики, Германия также рассматривает рост влияния Китая в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация индонезийских врачей зафиксировала, что 194 врача в стране скончались от коронавируса.

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