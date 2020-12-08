Варшава, , 15:19 — REGNUM Католическая ассоциация польских врачей направила открытое письмо президенту Польши Анджею Дуде с просьбой не поддаваться требованиям протестующих против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов, а также как можно скорее закрепить его законодательно. Об этом передает Onet.pl.

«Уступки протестующим и смягчение первоначальной версии решения Конституционного суда, в частности, в форме отказа от запрета на аборты при выявленных патологиях плода, создадут опасный прецедент, что решения Конституционного суда могут быть проигнорированы или, по крайней мере, изменены из-за протестов. Даже тех протестов, которые нарушают закон, из-за акций, которые способствуют распространению коронавируса, угрожающего жизни людей», — говорится в обращении.

Подписавшиеся под данным обращением врачи также призвали руководство Польши как можно быстрее закрепить решение Конституционного суда в законодательстве, а также подчеркнули ценность любой жизни с момента зачатия.

«Мы требуем, чтобы польское законодательство эффективно и последовательно защищало жизнь каждого человека с момента его зачатия до естественной смерти, независимо от состояния здоровья и полезности для общества. Каждая человеческая жизнь — это ценность. Дискриминация по причине болезни, даже смертельной, недопустима», — подчеркнуто в открытом письме.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял решение об ужесточении запрета на проведение абортов в Польше. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь данное решение должно быть закреплено законодательно, вследствие чего аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики, которые неоднократно перерастали в стычки с полицией.